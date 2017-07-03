Санаторий Жосалы

В Караганде оштрафовали поезда за грязь в вагонах

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 8

За грязь в поездах административный суд Караганды оштрафовал АО «Пригородные перевозки», передает МИА «Казинформ».

Почти на два миллиона тенге оштрафовано АО «Пригородные перевозки» за антисанитарию в поездах.

Как показала проверка, в поезде № 606 сообщением «Караганда-Балхаш» превышена норма содержания углекислого газа в воздухе. Кроме того, там не проведена дезинфекция системы водоснабжения, не проводится производственный контроль.

Такие же нарушения выявлены в поездах №630 «Балхаш-Жезказган», №6877 «Балхаш-Мойынты» и №6880 «Балхаш-Саяк». На основании этих нарушений был подан административный материал в специализированный  суд Караганды.

«Суд привлек АО «Пригородные перевозки» к административной ответственности в виде выплаты штрафа в размере 840 месячных расчетных показателей», — сообщили в канцелярии суда.

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Автор: Корреспондент

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