В Караганде на улице Гоголя начался капитальный ремонт дороги (Схемы движения автобусов)

В Караганде ремонтируют и расширяют улицу Гоголя до шести полос.

Вдоль дороги установят новые гранитные бордюры и поменяют освещение. На проезжей части появится щебеночно-мастичное покрытие. Ремонтные работы закончатся в 2018 году. Из городского бюджета выделили 2,1 миллиарда тенге.

Для автотранспорта перекрыли участок от улицы Космонавтов до улицы Гудермесской. Проехать там будет нельзя как минимум еще две недели.

«Рабочие перекрывают движение только на время ремонта непосредственно дорожного полотна. Когда устанавливают бордюры или освещение, движение открыто. Конечно, ремонт причиняет горожанам неудобства, мы приносим за это извинения. Надеемся, отремонтированная дорога в итоге всем понравится»— пояснила Шолпан Жусупова, руководитель городского отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Расширения улицы поможет избавиться от пробок в районе кондитерской фабрики.

Схемы движения общественного транспорта из-за перекрытия дороги.