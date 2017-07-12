В Караганде мужчину два часа уговаривали не прыгать с моста (Видео)

В Караганде в течение двух часов сотрудники экстренных служб пытались спасти мужчину, едва не спрыгнувшего с путепровода по улице Гоголя.

К счастью, все обошлось. Установлено, что 25-летний карагандинец был ранее судим, на учете у психиатра не состоял. В настоящий момент он задержан, ведется следствие.

Сообщение о потенциальном самоубийце поступило около 14.00.

«Мужчина представился Александром. Беседу с ним вели сотрудники полиции, врачи и психологи. Александр требовал, чтобы приехали прокурор и журналисты. После того как его требования выполнили, он начал путаться в словах, не хотел покидать мост. Отказывался даже от воды. Говорил, что за ним следят какие-то люди. Указывал на прохожих, называя их преследователями», — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Отметим, что мужчина находился прямо над линией электропередач и железнодорожными путями. Многочисленные свидетели фиксировали все происходящее и обсуждали в режиме онлайн в социальных сетях. О физическом и психическом состоянии молодого человека пока ничего не известно.