В Караганде «КамАЗ» без водителя устроил ДТП

В Караганде «КамАЗ» в отсутствие водителя произвольно тронулся с обочины дороги и выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину, снес дорожный знак, мусорный бак, повредил деревья и врезался в два припаркованных автомобиля.

Происшествие случилось по улице Муканова на юго-востоке Караганды. Предположительно, машина не была поставлена на ручной тормоз и поехала по склону.

Как сообщил и.о. руководителя пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Батырхан Смаилов, в результате инцидента никто не пострадал.

«По какой причине транспорт повредил знак, мусорный бак, автомобили, нарушил дорожную разметку, выясним по итогам проведения ряда экспертиз, которые уже назначены», — сообщил Смаилов.

Но факту ДТП ведется досудебное расследование по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК.