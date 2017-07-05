В Караганде Центральной мечети присвоили имя Анета Бабы

Карагандинской областной мечети присвоили имя видного учёного, государственного деятеля, знаменитого казахского бия Анета Бабы. В торжественном событии приняли участие его потомки и общественность города, а также гости из Астаны, Алматы и Семея.

— Присуждение областной мечети имени Анета Бабы — это большое событие. Анет Баба — историческая личность. Он внес большой вклад в историю нашего народа, в развитие культуры, этнографии. Все старейшины области путем голосования выбрали именно Анета Бабу из других кандидатов,— говорит главный имам области Омирзак Беккожа.

Присвоение мечети имени Анета Бабы — это еще один шаг к сохранению национального кода и к духовному возрождению. После торжественной части потомки Анета Бабы провели ас и прочитали коран.

Ане́т Баба́ Кишикулы (1626-1723) — казахский государственный деятель, правовед и учёный (бий), член совета ханской Орды, советник Тауке-хана. В знак уважения к нему был прозван «бием всех биев». В 2007 году одна из улиц Алматы была названа в его честь.