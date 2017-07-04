В Караганде 10 семей лишились жилья

В Караганде сгорел дом из-за соседей-алкоголиков, передает sputniknews.kz.

Пожар произошел в минувшие выходные в районе Федоровки. В старом одноэтажном доме барачного типа было 14 квартир.

Очевидцы рассказывают, что в спешке выбегали из дома, успев прихватить лишь детей и документы. Тахира Нургалиева, мать троих детей, рассказывает, что в тот момент работала в ночную смену, когда неожиданно позвонил старший сын.

«Сыну 15 лет, они с другими детьми и отцом были дома. Спать уже легли. Мне перед этим отзвонились. Вдруг опять звонят и говорят, что горят. Я очень испугалась, стала искать машину, чтобы приехать. А дети все время рассказывали, что внутри нашего дома пламя. Когда я приехала на место, было очевидно — многое уже не спасти. Горела крыша, а ее деревянные перекрытия падали в комнаты и поджигали все остальное. Это был ужас. Эти неблагополучные соседи не раз устраивали такое. А компенсировать они нам не смогут, ведь нигде не работают», — рассказала Тахира Нургалиева.

В ДЧС области сейчас устанавливают причину пожара и очаг возгорания. Пожар тушили почти два с половиной часа.

Сгорела общая деревянная крыша. Из-за нее и обрушились межкомнатные перекрытия.

«Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Произошло горение домашних вещей, мебели, кровли, деревянного перекрытия с последующим обрушением. Ведется следствие, которое и установит причины пожара. На месте работали 11 единиц техники», — отметила пресс- секретарь ДЧС Карагандинской области Айдана Жусус.

Огонь лишил крова сразу 10 семей. Это 37 человек, половина из которых – дети. Сейчас они размещены в общежитиях.

В акимате района имени Казыбек би обещают помочь с уборкой мусора. Кроме того, власти города подключились к поиску благотворительных организаций, способных помочь в ремонте частных квартир. Среди погорельцев — две многодетные семьи.

«Договорились с нашими колледжами, чтобы пострадавшие пожили временно в их общежитиях. Мы будем работать так же с благотворительными фондами, крупными предприятиями для оказания посильной помощи. Проведем сход с жителями», — рассказал исполняющий обязанности акима района имени Казыбек би Вадим Гормаков.