«Творческая среда» приглашает на вечер шансона

«Творческая среда» приглашает карагандинцев на вечер авторской пенси в арт-клуб «Sadre».

«Заходите к нам на огонёк» — это душевный и вместе с тем озорной концерт! Каждому любителю шансона стоит это услышать!

Кроме этого, зрителей ожидают сюрпризы! Первый — это интрига вечера. Перед зрителями выступит звезда шансона Габриэлла. Второй — самые смелые смогут продегустировать благородный напиток и даже выиграть приз!

5 июля в 19:00 — вечер русского шансона в арт-клубе «Sadre».

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.

По вопросам приобретения билетов звоните по будням с 10 до 18 ч.: 87003503745.

При заказе от 10 билетов — бесплатная доставка по городу (моб.:87013468097).