Санаторий Жосалы
Кадры из видео

Устав ждать помощи от акимата, карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге (Видео)

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 29

Один из жителей Караганды настолько устал ждать каких-либо действий со стороны акимата, что самостоятельно начал засыпать ямы по улицам города. Его поступок был замечен автолюбителями и опубликован на странице shock_krg в Instagram.

На кадрах видно, как мужчина из своей старой «Волги» достает мешок и высыпает его содержимое на небольшую яму, образованную по улице Гоголя. Автор ролика подчеркнул, что в мешках был переработанный асфальт, который он привез на личном автомобиле.

Большинство автолюбителей похвалили мужчину за благородный поступок. По их словам, данная яма, хоть и небольшая, но доставляла неудобства для автомобилистов. Некоторые отметили, что за такую инициативу мужчина может быть наказан.

«Молодец мужик, а то все ноют, что дороги убиты! А вы возьмите каждый и привезите по паре мешков и все, и дыр никаких», — написал один из пользователей.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

Геннадий Головкин вошел в рейтинг старейшего журнала о боксе

GGG вошел рейтинг P4P, который является старейшим журналом о боксе, передает Sports.kz.

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.