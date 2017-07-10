Устав ждать помощи от акимата, карагандинец самостоятельно засыпал ямы на дороге (Видео)

Один из жителей Караганды настолько устал ждать каких-либо действий со стороны акимата, что самостоятельно начал засыпать ямы по улицам города. Его поступок был замечен автолюбителями и опубликован на странице shock_krg в Instagram.

На кадрах видно, как мужчина из своей старой «Волги» достает мешок и высыпает его содержимое на небольшую яму, образованную по улице Гоголя. Автор ролика подчеркнул, что в мешках был переработанный асфальт, который он привез на личном автомобиле.

Большинство автолюбителей похвалили мужчину за благородный поступок. По их словам, данная яма, хоть и небольшая, но доставляла неудобства для автомобилистов. Некоторые отметили, что за такую инициативу мужчина может быть наказан.

«Молодец мужик, а то все ноют, что дороги убиты! А вы возьмите каждый и привезите по паре мешков и все, и дыр никаких», — написал один из пользователей.