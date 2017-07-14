Участники ралли «Шелковый путь» побывали в Карагандинской области (Фото)

По территории Осакаровского района Карагандинской области 12 июля проехали участники ралли «Шелковый путь-2017. Москва — Астана — Сиань». Спортсмены следовали в Павлодарскую область на дальнейший этап гонки.

«Департамент по ЧС Карагандинской области обеспечивал пожарную безопасность на ралли. Гоночный маршрут проходит в основном в обход населенных пунктов, по грунтовым, степным, полевым и пустынным дорогам. Но на отдельных участках ралли пересекает дороги вблизи населенных пунктов», — сообщила пресс-служба ведомства.

На пути следования ралли в особо опасных местах дежурили пожарные.

В ралли принимают участие лучшие автогонщики со всего мира. По маршруту едут порядка 100 легковых и грузовых машин из 36 стран.