«Творческая среда» приглашает на концерт «Есть только миг»

«Творческая среда» приглашает на концерт «Есть только миг», которой пройдет уже завтра!

Для вас выступят Сергей Зубков и Анатолий Андреев — обладатели красивых мужских голосов.

Новая программа этих артистов основана на самых популярных песнях из кинофильмов и мультфильмов.

Кроме хорошей музыки, вас ждет розыгрыш призов.

Концерт «Есть только миг» пройдет 12 июля в 19:00 «Есть только миг» в Арт-клубе «Sadre».

Что такое проект «Творческая Среда»? Это место встречи творческой интеллигенции. Здесь встречаются музыканты, художники, поэты, артисты и все творческие люди, кому это интересно — то есть зрители. Самое необычное — что Вы можете, придя на концерт, попутно посмотреть выставку (фото/живопись) и пообщаться с близкими по духу и интересам людьми.

В этом творческом клубе концерты проходят разножанровые — и блюз, и рок, и классика, и бардовские песни — на самый взыскательный вкус.

По вопросам приобретения билетов звоните по будням: 87003503745 с 10:00 до 18:00.

При коллективной заявке (от 10 штук) — бесплатная доставка билетов по центру города, звоните по номеру 87013468097.