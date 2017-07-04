В Каркаралинске открыли новые туристические маршруты

В Каркаралинском районе Карагандинской области в разгар международной выставки ЭКСПО-2017 открыты новые туристические маршруты, передает 24.kz.

Для любителей активного отдыха в Каркаралинском государственном парке открыли 11 туристических маршрутов.

Иностранным туристам ЭКСПО покажут любимые места отдыха карагандинцев в Каркаралинске. Экскурсии проводятся на трех языках.

«Вначале мы показываем природный заповедник. Затем осмотр исторических памятников, переход через горы и подъем на Чертово озеро. Это 2-дневный маршрут. На сегодняшний день представитель нашего парка работает в Астане и предлагает маршруты для гостей ЭКСПО», — сказал экскурсовод Каркаралинского национального природного парка Сайран Омаров.

Туристический бизнес ежегодно пополняет районную казну. В день здесь могут принять до 3 тысяч отдыхающих.

«Будем кормить туристов только натуральным. Мясо, молоко, овощи. Все только домашнее. Кроме того, здесь можно пройти курс кумысолечения. Каркаралинск известен не только живописными горами, но и богатым духовным наследием. Только памятников культуры и истории здесь около 400», — поделился планами предприниматель Кайдар Ахметчин.