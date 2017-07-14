Темиртауский кризисный центр «Мой Дом» в гостях у программы «Три Товарища»

«Мой Дом» — это кризисный центр для женщин и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, о котором рассказали Жданова Ирина и Гаркуша Светлана в прямом эфире программы «Три Товарища», передает novoetv.kz



Центр открыли в 2014, а к 2016 году помощь здесь нашли помощь 182 женщины с детьми.

До того, как появился этот центр, была инициативная группа, которая оказывала помощь и поддержку людям с ВИЧ-инфекцией, семьям, в которых дети зависимы от наркотиков. После 12 лет такой работы появился кризисный центр «Мой дом», в котором Ирина Жданова — председатель, а Светлана Гаркуша — юрист.

Помощь в организации с таким семейным названием могут получить люди, которые выходят из мест лишения свободы, женщины и дети, подвергшиеся насилию и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и люди, у которых нет документов.

Ирина сказала, что 70% женщин в Казахстане подвергаются насилию, и к сожалению, эта цифра не уменьшается. Для таких женщин и создавался этот центр, в котором можно получить не только консультацию от юриста, но и приют.

Вопрос доверия в этом центре стоит на первом месте, когда запускают людей переночевать. По словам гостей, тех, кому нужна помощь, как правило, видно невооруженным глазом.

В кризисном центре работают социальные работники, медицинская сестра, психолог, юрист и педагог. Кроме этого, помощь оказывают и волонтеры.

«Мой дом» помогает и тем, кто приехал из другого города или даже страны. Если у родителей нет документов, страдают дети, потому что не получают положенную им помощь.

«К нам в центр обращаются и мигранты, то есть выходцы из других республик, которые по какой-либо причине не смогли легализировать свое положение в Казахстане – получить вид на жительство. В таком случае проводится работа и с посольством той страны. Работа проводится колоссальная, и здесь почему-то всегда страдают дети. Отсутствие документов у родителей – ребенок не имеет документов, не может получить мед. помощь и встать на очередь в садик», — резюмировала Светлана.

При общественном объединении «Мой дом» работает информационно–досуговый центр для подростков «Мост в будущее». Эти ребята устраивают флешмобы в школах, а подростки от 14 до 16 лет ходят в школу юных юристов, где им объясняют основные законы нашего государтва.

Но работой с детьми не ограничивается деятельность кризисного центра. У них есть «школа отцов», в которой психологи учат мужчин, как снять агрессию и правильно общаться с детьми и женами.

«Мужчины приходят добровольно. Но у нас есть небольшая договоренность с органами внутренних дел о том, что они нам будут отправлять лиц, которые состоят у них на учете по категории «семейный дебошир», — рассказала Светлана Гаркуша.

Как сказали гости, чтобы принять участие в их мероприятиях, достаточно просто прийти.

Гости не успели за час эфира рассказать, сколько важного для семей нашей области они уже сделали, но поделились с нами результатами последней акции.

«Нас очень волнует судьба детей, чьи родители находятся в местах лишения свободы. Обычно их воспитывают бабушки или дедушки, и эти семьи испытывают большую нужду, поэтому мы разработали акцию «Подарок от мамы». Потому что мамы этих детей не имеют возможности поздравить их ни с днем рождения, ни с Новым Годом, ни с Днем Защиты детей. В этом году мы приобрели подарки и подарили их от мамы. Списки были нам даны департаментом уголовно-исполнительной системы . К этим детям мы пришли с подарками в детские дома. Вручив подарки, мы взяли обратную связь — дети писали письма мамам. Потом это показали по телевидению, и мы увидели реакции мам на письма своих детей, на голосовые сообщения от них и на видео», — рассказала Жданова Ирина.

Подобная акция проходит первый год, но Ирина и Светлана планируют сделать ее ежегодной, и участие в ней может принять любой желающий! «Мой Дом» в этом году собирал средства для покупки подарков для детей и то же будет делать в следующем году. Присоединяйтесь!

В завершении прямого эфира неравнодушная слушательница написала слова благодарности Ирине и Светлане за их работу.

При кризисном центре есть телефон доверия, куда могут позвонить подростки и их родители: (7213) 95-74-64.

Адрес кризисного центра «Мой Дом»: город Темиртау, улица Пионерская, 59 Б.

Центр работает круглосуточно, потому что там есть и приют, куда могут обратиться те, кто оказался в трудной жизненной ситуации и не знает, куда ему идти.