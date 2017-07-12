Сотрудники ДЧС напоминают о соблюдении мер безопасности в купальный сезон

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области провели брифинг, на котором напомнили о том, что необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить гибель людей на водоемах в купальный сезон.

Сотрудники ДЧС вместе с полицейскими и представителями городских и районных акиматов проводят регулярные рейды на берегах водоемов. С начала купального сезона проведены 5 662 беседы и лекции с жителями, в том числе с рыбаками и учащимися, сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям. Во время рейдов отдыхающим раздают памятки и буклеты с правилами поведения на воде. А также патрулирующие следят за тем, чтобы жители, приехавшие на берег реки отдохнуть, не распивали спиртные напитки.

С начала купального сезона 2017 года на водоемах области утонули 23 человека, среди погибших — 7 детей. Спасательные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы до конца купального сезона.

Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает жителей области, гостей, работников детских лагерей, зон отдыха, руководителей водохозяйственных объектов проявить особую заботу о себе и своих близких, быть осторожными и соблюдать правила поведения на воде.