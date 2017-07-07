События 7 июля

7 июля в мире отмечают:

День воинской славы России — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год)

Иван Купала

День подсчета камешков на мостовой

События:

1668 — Исаак Ньютон получил степень магистра наук.

1881 — Впервые напечатана сказка «Пиноккио» (Рим, «Журнал для детей»).

1891 — Компания «Американ Экспресс» запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1938 — В Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это — первая в СССР телевизионная передача.

1946 — В Ленинграде открыт Московский парк Победы.

1950 — В английском Фарнборо состоялось первое авиашоу.

2007 — Оглашение новых чудес света в Лиссабоне, Португалия. Празднование для трёх семёрок.

Родились:

1887 — Марк Шагал, российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.

1915 — Роман Тихомиров, советский музыкант, кинорежиссёр и сценарист, народный артист РСФСР. ( Чио-Чио-Сан Евгений Онегин Пиковая дама).

1932 — Валентин Никулин, актёр театра и кино В этом театре он сыграл множество характерных ролей в спектаклях по произведениям классики и современных авторов. Основатель театра «Современник» Олег Ефремов называл В. Никулина одним из самых талантливых мастеров. В 1991 году Валентин Никулин эмигрировал в Израиль, прожил там 7 лет, играл в театре «Габима», в 1998 году вернулся в Россию.

1937 — Булат Мансуров, туркменский и российский режиссёр.В 1963 окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Работал на киностудиях «Туркменфильм», «Казахфильм», с 1976 года — на «Мосфильме». Сценарист, режиссёр, преподаватель ВГИКа.

1940 — Ринго Старр, британский музыкант, автор песен, актёр. Известен как барабанщик группы The Beatles.

1962 — Жанна Агузарова, советская и российская певица, бывшая вокалистка группы «Браво», сделавшая сольную карьеру. Известна эпатажем и экстравагантностью.