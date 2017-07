События 6 июля

6 июля в мире отмечают:

День столицы Казахстана — Астаны

День рождения президента Казахстана

Всемирный день поцелуя

День сплетения венков

День рождения доллара

События:

1785 — Доллар стал национальной валютой США.

1885 — Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на 9-летнем мальчике Жозефе Мейстере, которого укусила бешеная собака.

1912 — В России впервые введено страхование от несчастных случаев и болезни.

1954 — Элвис Пресли записал первую пластинку.

1964 — Выход фильма группы Битлз «Вечер трудного дня».

1969 — Дебютный альбом «Led Zeppelin» стал «золотым».

1973 — Английская группа «Queen» выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive».

1997 — Парламент Казахстана утвердил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.

Родились:

1940 — Нурсултан Абишевич Назарбаев, советский и казахстанский государственный и политический деятель. Президент Казахстанас 24 апреля 1990 года; до 16 декабря 1991 года — президент Казахской ССР. В апреле 2015 года переизбран на пятый президентский срок на досрочных президентских выборах, по официальным данным набрав 97,75 % голосов избирателей. Председатель Совета Министров Казахской ССР.

1943 — Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА «Самоцветы».

1946 — Джордж Уокер Буш, 43-й Президент США, бывший губернатор штата Техас, сын 41-го президента США Джорджа Буша.

1946 — Сильвестр Сталлоне, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях «Рокки» (англ.)русск., «Рэмбо» и «Неудержимые», к созданию которых также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.

1951 — Джеффри Раш, австралийский актёр театра, кино и телевидения. Обладатель различных наград, в том числе премии «Оскар», двух «Золотых глобусов», трёх премий BAFTA, премий «Эмми» и «Тони». Наиболее известные фильмы с его участием — «Блеск», «Влюблённый Шекспир», «Елизавета», «Перо маркиза де Сада», «Лучшее предложение», «Фрида», киносерия «Пираты Карибского моря» и «Король говорит!»

1975 — Кёртис Джексон (50 cent), американский рэпер, актёр, писатель, боксёрский промоутер и продюсер, известный под сценическим псевдонимом 50 Cent (рус.Фифти-Сент), который переводится как «Пятьдесят центов». Известность пришла к нему с выпуском альбомов Get Rich or Die Tryin’ и The Massacre. 50 Cent добился успеха с обоими альбомами, продав более 40 миллионов экземпляров по всему миру.