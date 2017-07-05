События 5 июля

5 июля в мире отмечают:

День разноцветных носков с пальцами

Всемирный день бикини

События:

1687 — Опубликованы «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона.

1748 — Учёный Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.

1829 — К западу от Урала нашли первый в России алмаз.

1829 — К западу от Урала нашли первый в России алмаз.

1946 — Французский модельер Луи Реард (Louis Réard) впервые представил купальник-бикини.

1954 — 1946 — Французский модельер Луи Реард (Louis Réard) впервые представил купальник-бикини.

1995 — Песня «Моя Москва» принята в качестве официального гимна столицы России.

Родились:

1928 — Уоррен Мерсер Оутс, американский кино- и телевизионный актёр. Начал карьеру актёра в 1957 году в Нью-Йорке, снимаясь в телесериале «Студия один». После переезда в Лос-Анджелес Оутс играл в множестве сериалов: «Разыскивается живым или мёртвым», «Сыромятная плеть», «Сумеречная зона». Вскоре он познакомился с режиссёром Сэмом Пекинпа и сыграл небольшие роли в двух его ранних вестернах «Скачи по высокогорью» (1962) и «Майор Данди»

1936 — Ширли Найт, американская актриса. В 1960-х годах она почти совсем оставила съёмки в Голливуде, посвятив себя Бродвею. В 1976 году Ширли Найт была удостоена премии «Тони» за постановку «Дети Кеннеди». В конце 1990-х она вновь стала активно сниматься в кино и на телевидении. В 1996 году актриса появилась в небольшой роли в фильме «Если бы стены могли говорить». В 1997 году она сыграла мать Хелен Хант в фильме «Лучше не бывает», а далее последовали роли в сериалах «Она написала убийство», «Закон и порядок», «Полиция Нью-Йорка», «Тридцать-с-чем-то» и «Отчаянные домохозяйки», где она сыграла свекровь Бри — Филлис Ван Де Камп.

1966 — Клаудия Уэллс, американская актриса. Клаудия Уэллс родилась в Куала-Лумпуре, Малайзия. Выросла в Сан-Франциско, штатКалифорния. Карьеру в кинематографе начала в 1979 году со съёмок в различных телесериалах. Успех пришёл к Клаудии после фильма «Назад в будущее» (1985), где она сыграла роль Дженнифер Паркер, девушки главного героя, Марти Макфлая.

1974 — Тутта Ларсен, российская теле- и радиоведущая, журналист, актриса, певица. Виджей музыкально-развлекательного телеканала «MTV Россия», на котором с 1998-го по 2008-й годы она вела программы «Каприз», «Поцелуй навылет», «Адреналин», «20-ка самых-самых», «News Block International», «Молодцы», «Обыкновенное чудо», «Секрет успеха».

1975 — Максим Коновалов, российский актёртеатра и кино. Снимался в эпизодических ролях в фильмах «Какая чудная игра», «Любить по-русски», «Грешные апостолы любви», «Мелкий бес», «Не послать ли нам… гонца?», «Хоровод» , «Роковые яйца» , «Сыщик с плохим характером» . Популярность приобрел благодаря роли Лёхи «Киллы» в фильме «Бумер»

1975 — Эрнан Креспо, аргентинский футболист, входящий в число лучших футболистов мира.