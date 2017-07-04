События 4 июля

4 июля в мире отмечают:

День независимости США

День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

День отдыха от праздников

День отмазывания

События:

1631 — В Париже открылось первое агентство по занятости — адресное бюро.

1832 — В Бостоне детским хором впервые исполнен патриотический гимн «Америка».

1832 — В городе Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.

1862 — Во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в Стране чудес».

1865 — В издательстве «Macmillan and Co» вышло первое издание книги Льюиса Кэррола«Алиса в Стране чудес».

1874 — Построен первый мост через Миссисипи.

1920 — Спектаклем «Маугли» открылся Первый Государственный театр для детей, созданный 17-летней Натальей Сац.

Родились:

1807 — Джузеппе Гарибальди, итальянский полководец, революционер и политический деятель. Один из лидеров Рисорджименто. Национальный герой Италии. Писатель, мемуарист.

1815 — Павел Андреевич Федотов, русский художник («Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Разборчивая невеста», «Вдовушка», «Анкор, ещё анкор!»).

1910 — Глория Стюарт, американская актриса. За свою актёрскую карьеру, которая длилась свыше 70 лет, Стюарт успела поработать в театре, в кино, а также на телевидении. Наиболее известными её киноролями стали Флора Крейни в «Человеке-невидимке» (1933), а также состарившаяся Роза в фильме-катастрофе «Титаник»

1930 — Фрунзик Мкртчян (настоящее имя Мгер Мкртчян), советский киноактёр, народный артист СССР («Кавказская пленница», «Мимино»).

1947 — Лембит Юханович Ульфсак, советский и эстонский актёр театра и кино, кинорежиссёр. Народный артист Эстонской ССР (1986). За Ульфсаком закрепилось амплуа романтика и чудака после исполнения роли «Мистера Эй» в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» режиссёра Леонида Квинихидзе. В 1984 году была сыграна роль Андерсена в фильме Кшиштофа Градовского «Академия пана Кляксы», в 1985 — Паганеля в фильме «В поисках капитана Гранта» Станислава Говорухина.

1957 — Дмитрий Назаров, советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России Дмитрий Назаров много снимается. В его фильмографии более сорока кинокартин и телесериалов.

Выступает с концертами, где читает стихи и прозу русских и советских писателей, исполняет романсы. Кроме того, сам пишет лирические стихи и эпиграммы.

1959 — Игорь Христенко, российский юморист, пародист, артист театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало».