События 31 июля

31 июля в мире отмечают:

День Гавайского флага — США

День вспоминания любимых

События:

1910 — На борту канадского лайнера впервые в мире преступник задержан с использованием полицией радио.

1928 — Впервые на заставке киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» появился рычащий лев. Это был первый звуковой фильм студии «Белые тени южных морей». Забавно, что львиный рык был самым длинным звуком в фильме, так как в нём произнесли лишь одно слово — «Привет!».

1956 — В Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне — Лужники).

1991 — Состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ».

1994 — Сергей Бубка установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом

Родились:

1914 — Луи Де Фюнес, французский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, один из величайших комиков мирового кино. После съёмок в этой картине актёр блистательно сыграл ещё в нескольких. Фильм «Жандарм и жандарметки» стал последним в его кинокарьере.

1937 — Эдита Пьеха, советская и российская певица польского происхождения. На международной музыкальной ярмарке MIDEM в Каннах Э. Пьеха завоевала для фирмы «Мелодия» за рекордные, миллионные тиражи грампластинок с записями певицы, главную награду — «Нефритовую пластинку».

1944 — Джеральдина Чаплин, американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина. Снимается как в испаноязычных («Выкорми ворона», «Поговори с ней», «Приют»), так и в англоязычных («Доктор Живаго», «Нэшвилл») фильмах.

1947 — Ричард Гриффитс, британский актёр театра, кино и телевидения. Лауреат премий Лоуренса Оливье в номинации «Лучший актёр». Также известен ролью Вернона Дурсля в серии фильмов о Гарри Поттере.

1956 — Майкл Бин, американский актёр, известный по фантастическим боевикам Джеймса Кэмерона («Терминатор», «Чужие» и «Бездна»).

1962 — Алёна Бондарчук, советская и российская актриса театра и кино. .

1962 — Уэсли Снайпс, американский киноактёр. В 1987 году появился в клипе Майкла Джексона «Bad», режиссёром которого был Мартин Скорсезе. В 1993 году сыграл с Шоном Коннери в «Восходящем солнце» и с Сильвестром Сталлоне в «Разрушителе», а через 3 года — с Робертом Де Ниро в «Фанате». В 1997 году за роль в мелодраме «Свидание на одну ночь» получил премию Венецианского кинофестиваля «Volpi Cup» в номинации «лучший актёр».

1965 — Джоан Кэтлин Роулинг, английская писательница, автор книг о Гарри Поттере.

1989 — Виктория Азаренко, белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.