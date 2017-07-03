События 3 июля

3 июля в мире отмечают:

День ГИБДД (День ГАИ)

День тайной дружбы

События:

1885 — Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.

1903 — Открылась Семипалатинская учительская семинария — одно из первых специальных средних учебных заведений Казахстана — как 7-летнее учебное заведение с тремя основными и 1 подготовительными классами.

1928 — В продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

1936 — Постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

2015 — Одной из центральных улиц столицы Татарстана — города Казань, присвоено имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Родились:

1864 — Митрофан Пятницкий — русский советский музыкант, исполнитель и собиратель русских народных песен. В 1910 году М. Е. Пятницкий создал хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губерний, который впоследствии был назван его именем. Первоначальный состав насчитывал восемнадцать человек из трех срединных российских губерний.

1960 — Винс Кларк — британский поп-музыкант и автор песен, связан с большим числом известных групп, включая Depeche Mode, Yazoo, The Assembly и Erasure. Винс — один из основателей Depeche Mode, покинувший группу 12 января 1982 года. Он провёл совсем немного времени в группе, но сыграл важную роль в создании Depeche Mode.

1962 — Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист. Трижды обладатель премии «Золотой глобус» и трижды номинант на премию «Оскар». Вершиной его актёрского мастерства подавляющим большинством представителей кинопрессы считается работа в драме «Магнолия», отмеченная множеством наград.

1964 — Алексей Серебряков — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ. Исполнил главную роль в социальной драме «Левиафан», вышедшей в мировой прокат в 2014 году. За эту актёрскую работу во второй раз в истории отечественного кино был выдвинут на премию Европейской киноакадемии.

1973 — Патрик Уилсон — американский актёр и певец. Дважды был номинирован на премию «Золотой глобус» (2004, 2016). Прежде чем получить роль в фантастическом боевике «Хранители», Уилсон не проходит прослушивание в аналогичные проекты «Фантастическая четверка» и «Сорвиголова».