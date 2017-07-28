События 28 июля

28 июля в мире отмечают:

День системного администратора

День PR-специалиста в России

Всемирный день борьбы с гепатитом

День загадывания желаний

День Бутылки мира

События:

1586 — Сэр Томас Хэрриот привёз в Великобританию и Ирландию картофель.

1851 — Впервые в мире сфотографировано (запечатлено на дагерротипе) полное солнечное затмение.

1858 — Отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике 1862 — В штате Монтана (США) найдено золото, что вызвало золотую лихорадку.

1914 — Началась Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.

1923 — В Москве проведён первый в России матч по волейболу.

1951 — Премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в Стране чудес».

1958 — В Москве открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.

Родились:

1923 — Владимир Басов, советский кинорежиссёр, актёр, сценарист. Талантливый человек, он создал в кино не только образы характерных персонажей, но и сделал то, что немногим было под силу, — перенёс в кино театральную драматургию. Экранизации Михаила Булгакова и Джона Бойнтона Пристли и поныне привлекают внимание не только почитателей его таланта, но и широкой зрительской аудитории.

1926 — Инна Макарова, киноактриса, народная артистка СССР. актриса исполнила яркие и запоминающиеся роли в фильмах «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле». В конце 1980-х актриса стала сниматься реже, а в с началом 1990-х и вовсе исчезла с экранов, посвятив себя концертной деятельности. В середине 2000-х годов Макарова вновь вернулась к актёрской карьере, став появляться в различных телесериалах.

1937 — Виктор Мережко, сценарист, режиссёр. По сценариям Виктора Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов, среди них такие известные картины, как «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

1943 — Ричард Райт, музыкант группы «Pink Floyd». Изящные клавишные партии Райта были неотъемлемыми компонентом и отличительной чертой подавляющего большинства альбомов Pink Floyd. Райт нередко также выступал в роли бэк-вокалиста, а в некоторых композициях был основным вокалистом.

1956 — Андрей «Дюша» Романов, музыкант («Аквариум», «Трилистник»).

1980 — Юлия Захарова, российская актриса театра и кино. В 2006—2012 годах играла одну из главных ролей (Лена Степанова/Лена Полено) в российском сериале «Счастливы вместе».

1982 — Максим Матвеев, российский актёр театра и кино. В 2008 году снялся в картине В. Тодоровского «Стиляги».