События 27 июля

27 июля в мире отмечают:

День рождения гамбургера

День пяти случайных

День сони — Финляндия

События:

1586 — Английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привёз в Британию табак.

1827 — Учреждено первое в России страховое общество.

1920 — Первое использование радиокомпаса для авиационной навигации.

1940 — На экранах впервые появился герой мультсериалов кролик Багз Банни.

Родились:

1903 — Николай Черкасов, советский актёр театра и кино.

1917 — Бурвиль (настоящее имя Андре Робер Рембур; ум. 1970), французский актёр («Три мушкетера», «Разиня», «Большая прогулка»).

1964 — Юрий Николаевич Клинских (ум. 2000), советский и российский музыкант, поэт, композитор, основатель и лидер группы «Сектор газа».

1970 — Николай Костер-Вальдау, датский актёр участие актёра в экранизации телекомпанией HBO серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, где он исполняет роль сира Джейме Ланнистера. Телесериал «Игра престолов» выходит на экраны с 2011 года.

1968 — Джулиан Дейна Уильям Макмэхон, австралийский актёр. В 2005 и 2007 годах он снялся в роли доктора фон Дума в фильмах «Фантастическая четверка» и «Фантастическая четверка 2: Вторжение Серебряного Серфера». С 2003 по 2010 год Джулиан снимался в главной роли в телесериале «Части тела».

1975 — Яков Вадимович Цвиркунов, российский рок-музыкант, гитарист группы «Северный Флот», в прошлом гитарист российской панк-группы «Король и Шут».