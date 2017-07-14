События 14 июля

14 июля в мире отмечают:

Франция, День взятия Бастилии

Праздник стельки

День придумывания 27 слов на букву «О»

События:

1789 — Восставшие парижане взяли крепость Бастилию. Начало Великой французской революции.

1896 — В Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль отставного лейтенанта Е. Яковлева и хозяина каретных мастерских П. Фрезе.

1941 — Первое применение установки «Катюша».

1952 — Американская компания «Дженерал моторз» объявила, что она начинает устанавливать в машинах первые в мире кондиционеры.

2009 — Неподалеку от Караганды, в районе среднего течения реки Нура, экспедиция археологов обнаружила предметы сакской эпохи.

2012 — Американцы на электронном аукционе eBay выставили на продажу самую дорогую тюбетейку в мире, сшитую в Казахстане в XVII веке.

Родились:

1903 — Ирвинг Стоун, американский писатель, один из основоположников биографического романа. Всего Ирвинг Стоун написал 25 романов о жизни великих людей( Винсента Ван Гога, Джека Лондона, Зигмунда Фрейда, Чарльза Дарвина и других).

1910 — Уильям Ханна, американский мультипликатор, режиссёр, продюсер. Вместе с Джозефом Барберой создали «Тома и Джерри», «Флинстоуны», «Скуби-Ду», «Каспер», «Семейка Адамс» и т.д.

1975 — Taboo, американский певец-рэпер, участник американской хип-хоп группы The Black Eyed Peas. Получив полное образование, Taboo становится одним из самых известных брейк-дансеров Калифорнии. В связи с популярностью его замечает Уильям Адамс (Will.i.am). Так появляется группа «Black Eyed Peas» (с англ. — «черноглазые горошины»).

1975 – Юлия Куварзина, российская актриса театра и кино. Популярность ей принесла роль в сериале «Не родись красивой». Также известна по роли Насти в сериале «Воронины».

1978 – Виталий Гогунский, российский актёр, композитор, певец, продюсер. С 2008—2011 годы снимался в сериале «Универ» в роли Кузи, которая принесла ему большую популярность. Потом снялся в продолжении, в «Универ. Новая общага», в 2011—2013; в 2013 Виталий покинул проект.

1979 — Сергей Игнашевич, российский футболист, защитник московского ЦСКА и сборной России. Сергей был включён в список 33 лучших футболистов чемпионата рекордные 15 раз (14 раз на первой строчке, 1 раз на третьей).

1986 — Пелагея, российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения. В 10 лет заняла первое место в конкурсе победителей «Утренней звезды» и стала обладателем почётного звания «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года» и премии в 1000 долларов США.