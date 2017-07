События 13 июля

13 июля в мире отмечают:

Казахстан — День сотрудников органов национальной безопасности.

События:

1728 — Русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.

1837 — Королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.

1897 — Гульельмо Маркони получил патент на радио.

1908 — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.

1939 — Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней «From the Bottom of My Heart».

1973 — Вышел первый альбом группы «Queen».

2009 — В Караганде впервые прошла выставка самоваров.

Родились:

1923 — Михаил Пуговкин, советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1988). Участник Великой Отечественной войны. Лучшим временем своего творчества актёр считал работу у Леонида Гайдая (шесть фильмов подряд).

1925 — Борис Новиков, советский и российский актёр театра и кино (фильмы «Тихий Дон», «Адъютант его превосходительства»). Также участвовал в озвучивании мультфильмов; самый известный его персонаж — почтальон Печкин из серии мультфильмов «Трое из Простоквашино».

1942 — Харрисон Форд, американский актёр и продюсер . Наиболее известен по участию в серии фильмов «Звёздные войны» и серии фильмов об Индиане Джонсе. Но в начале карьеры считался актёром-неудачником, однажды при монтаже были вырезаны все его сцены из фильма «Забриски-пойнт». После этого он забросил карьеру и стал плотником.

1944 — Эрне Рубик, венгерский изобретатель, скульптор и профессор архитектуры. Всемирно известен благодаря своим головоломкам и игрушкам, в числе которых кубик Рубика (1974). Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству продаж.

1963 — Вадим Казаченко, эстрадный артист и певец. В 1989—1991 гг. был солистом группы «Фристайл». В 1991 году вышла песня «Больно мне, больно!», ставшая визитной карточкой певца. В 1992 году Вадим Казаченко уходит из «Фристайла» и начинает сольную карьеру.

1967 — Бенни Бенасси, итальянский диджей, композитор, продюсер, записавший в 2002 году вместе с братом Алле популярнейший сингл «Satisfaction». Этот сингл был первым в карьере музыканта, однако стал самым популярным, вплоть до второй строчки чартов в Великобритании.