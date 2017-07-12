События 12 июля

12 июля в мире отмечают:

Россия — День фотографа

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

День следования по течению

События:

1804 — В Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1925 — Образован Союз писателей Казахстана.

1943 — В ходе битвы на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны.

1962 — Состоялся первый концерт группы «Rolling Stones» в Лондоне.

1970 — Экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

1988 — с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К» запущена советская автоматическая межпланетная станция «Фобос-2», предназначенная для исследования Марса и его спутника Фобоса.

Родились:

100 до н. э. — Юлий Цезарь, древнеримский государственный и политический деятель, полководец. При жизни Цезаря началось его обожествление, почётный титул полководца-победителя «император» стал частью его имени, однако он отказывался от власти древних римских царей.

1946 — Валентина Толкунова, певица, народная артистка России. В 1972 году поэт Лев Ошанин пригласил Толкунову выступить на юбилейном концерте. Для этого выступления певице сшили платье расшитое жемчугом. Сама Толкунова вплела часть жемчуга в волосы. С тех пор это стало неотъемлемой частью ее сценического образа.

1949 – Павел Лунгин, советский и российский сценарист и кинорежиссёр. Павел Лунгин снял первый фильм лишь в 40 лет. Его первая режиссёрская работа, фильм «Такси — блюз». За эту картину Лунгин в 1990 получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

1958 – Валерий Кипелов, советский и российский рок-музыкант, певец, композитор и автор песен. Известен как один из основателей и первый вокалист рок-группы «Ария» с 1985 по 2002 годы. С 2002 года возглавляет собственную рок-группу «Кипелов».

1963 — Александр Домогаров, советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, исполнитель русского шансона. Большую популярность приобрёл после выхода исторического телесериала «Графиня де Монсоро», где он сыграл главную роль — графа де Бюсси. Не меньшим успехом пользуются сериалы — «Бандитский Петербург» и «Марш Турецкого».

1978 – Мишель Родригез, американская актриса и продюсер. Актёрскую карьеру начала в 2000 году сыграв роль Дианы Гузмен в фильме «Женский бой». Наиболее известна по фильмам: «Форсаж», «Мачете», «Аватар», «Обитель зла» и «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов».

1985 — Свендсен Эмиль Хегле, норвежский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира. Четвёртый в истории биатлонист, которому удалось выиграть 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин. Второй биатлонист после Уле-Эйнара Бьёрндалена, которому удалось выиграть медали во всех дисциплинах чемпионата мира.