Сильная жара ожидается на большей территории Казахстана 3 июля

В северной половине Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами ожидаются дожди с грозами, усилением ветра, возможен град, на севере ночью и утром туман. В южной половине республики погода без осадков, сообщает «Казгидромет».

В Акмолинской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром туман.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днём +22+25.

В Западно-Казахстанской области местами гроза. В Костанайской, днем Актюбинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, местами Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара, в Мангистауской области местами очень сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.