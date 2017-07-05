Штрафы за нарушение ПДД опять изменились

Казахстанским водителям облегчили жизнь. Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон «О дорожном движении». Изменения коснулись в том числе размера некоторых штрафов, передает ktk.kz

Например, дешевле обойдется пересечение стоп-линии: за это нарушение придется платить не 5 МРП, а три.

Кроме того, не нужно будет пересдавать экзамены тем, у кого права просрочены. А еще пассажиры смогут покидать машину, не дожидаясь разрешения сотрудников дорожно-патрульной службы. Водителям этого делать по-прежнему будет нельзя. Но зато им законодательно разрешили снимать на видео и фотографировать полицейских.

Также автовладельцы могут смело разрисовывать кузов своего транспорта: запрет на аэрографию отменили.

За некоторые нарушения закон предусматривает ужесточение наказаний. Например, за езду в пьяном виде и за отказ от освидетельствования теперь всех будут лишать прав на три года. Без водительского удостоверения останутся и те, кто решил развернуться через двойную сплошную.