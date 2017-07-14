«Шахан TV»: альтернативное телевидение Карагандинской области

Про YouTube-канал «Шахан TV» карагандинцы рассказали в прямом эфире на novoetv.kz.

Создатель Шаханского интернет-телевидения — Виктор Королев. Редакция у него небольшая — три штатных «работника», Роман — автор рубрики «Путешествия по городам спутникам» и сам Виктор.

В социальной группе ВКонтакте и на YouTube-канале регулярно появляются новости поселка городского типа — Шахана.

«Когда канал только развивался, информацию искали сами, а сейчас уже жители звонят или присылают информацию», — сказал главный корреспондент «Шахан TV» Куцинас Альвидас.

А началось все с группы в Одноклассниках, где Виктор выкладывал фото поселка. Под изображениями населенного пункта стали появляться негативные комментарии, мол, Шахан — это «дыра». Вот Виктор и решил доказать, что это не так. Он взял видеокамеру на начал сам снимать Шахан и достижения его жителей. Потом все переросло в «Шахан TV», который отметит в августе свое трехлетие!

Роман — внештатный журналист этого проекта, который ведет рубрику «Путешевствия по городам-спутникам». Уже есть видеоматериал про Шахтинск, Сарань, Абай. Роман сам из Караганды, но активно помогает «Шахан TV».

Кроме этой рубрики, на YouTube-канале «Шахан TV» можно найти:

Рубрика «Интервью»- разговор с интресными людьми, которые проживают в этом поселке. Фотографы, спортсмены, общественные деятели.

Рубрика «Кулинары» — редакция шаханского телевидения готовит разные рецепты, которые сами и придумывают.

Рубрика «Знакомство со школой Искусств» — беседы с учителями и учениками. Тут можно послушать и посмотреть о достижениях и выступлениях этой школы.

А в группе ВКонтакте регулярно проводятся розыгрыши и конкурсы с призами, иногда даже денежными!

Агрессии, негатива на этом канале вы не найдете. Там только добро и позитив — так сказали нам ребята.

«Наша цель — осветить жизнь поселка, рассказать другим городам и странам про Шахан», — резюмировала редакция «Шахан TV».

Ну, а наша цель — рассказать вам про работу коллег из поселка городского типа Шахан. Смотрите и узнавайте, как живут люди и чем славятся малые города Карагандинской области.