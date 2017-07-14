«Шахан TV»: альтернативное телевидение Карагандинской области

Про YouTube-канал «Шахан TV» карагандинцы рассказали в прямом эфире на novoetv.kz.
Создатель Шаханского интернет-телевидения — Виктор Королев. Редакция у него небольшая — три штатных «работника», Роман — автор рубрики «Путешествия по городам спутникам» и сам Виктор.
В социальной группе ВКонтакте и на YouTube-канале регулярно появляются новости поселка городского типа — Шахана.
«Когда канал только развивался, информацию искали сами, а сейчас уже жители звонят или присылают информацию», — сказал главный корреспондент «Шахан TV» Куцинас Альвидас.
А началось все с группы в Одноклассниках, где Виктор выкладывал фото поселка. Под изображениями населенного пункта стали появляться негативные комментарии, мол, Шахан — это «дыра». Вот Виктор и решил доказать, что это не так. Он взял видеокамеру на начал сам снимать Шахан и достижения его жителей. Потом все переросло в «Шахан TV», который отметит в августе свое трехлетие!
Роман — внештатный журналист этого проекта, который ведет рубрику «Путешевствия по городам-спутникам». Уже есть видеоматериал про Шахтинск, Сарань, Абай. Роман сам из Караганды, но активно помогает «Шахан TV».
Кроме этой рубрики, на YouTube-канале «Шахан TV» можно найти:
Рубрика «Интервью»- разговор с интресными людьми, которые проживают в этом поселке. Фотографы, спортсмены, общественные деятели.
Рубрика «Кулинары» — редакция шаханского телевидения готовит разные рецепты, которые сами и придумывают.
Рубрика «Знакомство со школой Искусств» — беседы с учителями и учениками. Тут можно послушать и посмотреть о достижениях и выступлениях этой школы.
А в группе ВКонтакте регулярно проводятся розыгрыши и конкурсы с призами, иногда даже денежными!
Агрессии, негатива на этом канале вы не найдете. Там только добро и позитив — так сказали нам ребята.
«Наша цель — осветить жизнь поселка, рассказать другим городам и странам про Шахан», — резюмировала редакция «Шахан TV».
Ну, а наша цель — рассказать вам про работу коллег из поселка городского типа Шахан. Смотрите и узнавайте, как живут люди и чем славятся малые города Карагандинской области.