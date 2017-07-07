Сегодня в 7 регионах Казахстана ожидается сильная жара

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов 7 июля 2017 г. ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град. На юге республики сохранится жаркая погода без осадков, сообщает Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, ночью ветер 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, в Карагандинской области порывы 25 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской, Костанайской областях ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области сохраняется очень сильная жара, в Алматинской области сильная, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Южно-Казахстанской, местами в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях — сильная жара.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

А наша редакция предлагает Вам советы, которые позволят значительно облегчить жизнь в жаркие дни