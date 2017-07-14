С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а»

С «Байконура» стартовала ракета с рекордным для России количеством спутников, передает ТАСС.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала 14 июля с космодрома «Байконур» с 73 космическими аппаратами — это самое большое в истории России количество одновременно запускаемых спутников

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на незамкнутую околоземную орбиту головной блок с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК», группой из 72 малых спутников и разгонным блоком «Фрегат». Пуск ракеты-носителя запланирован на 14 июля 2017 года в 09:36 по московскому времени (12:36 по времени Астаны — Прим.ред.)», — сообщили в компании «Главкосмос» — дочерней структуре госкорпорации «Роскосмос».

До этого рекорд по количеству одновременно запущенных спутников принадлежал ракете-носителю «Днепр» (конверсионной версии ракеты РС-20).

Программа полета.

Согласно циклограмме полета, через две минуты после отрыва от стартового стола от ракеты отделится первая ступень — четыре боковых блока, еще спустя три минуты произойдет отделение второй ступени. В 12:45 по времени Астаны от третьей ступени отделится головной блок с «Фрегатом» и 73 спутниками.

После этого «Фрегат» совершит маневр для выхода на орбиту отделения космического аппарата «Канопус-В-ИК». Само отделение планируется в 13:38 по времени Астаны.

Затем «Фрегат» доставит на другие орбиты оставшиеся космические аппараты. Между 15:01 и 15:05 планируется отделение первой пятерки микроспутников, с 15:10 по 15:26 — еще 19 аппаратов, с 20:18 по 20:41 — оставшихся 48.

В районе 21:18 «Фрегат» выполнит маневр схода с орбиты, после чего будет затоплен в Индийском океане.

Средства на разработку спутника собирались с помощью краудфандинга.