Роскосмос назвал причину пожара при падении частей ракеты под Жезказганом

Жара и сильный ветер стали причиной пожара после пуска ракеты на Байконуре. В результате погибли два казахстанца.

Госкорпорация «Роскосмос» заявила о завершении расследования причин пожара в казахстанской степи, сообщает официальный сайт корпорации.

С 21 по 28 июня в Карагандинской области работала комиссия, в которую входили представители «Роскосмоса», АО «ВПК «НПО машиностроения», Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК и акимата области.

«По результатам работы был сделан вывод о техногенном характере возгорания в условиях сложной погодной обстановки: в день пуска РН «Союз-2.1а» (14 июня 2017 года) в районе падения температура воздуха составляла +35 градусов, был сильный ветер, что и стало причиной быстрого распространения пожара по степи, приведшего к смерти сотрудников российского предприятия Вячеслава Тыца и Юрия Хатюшина», – говорится в заявлении «Роскосмоса».

Сообщается, что во избежание повторения ситуации госкорпорация «Роскосмос» в тесном взаимодействии с казахстанскими госструктурами ввела дополнительные меры, направленные на предотвращение возможных негативных последствий пусков.

В «Роскосмосе» напомнили, что семьи погибших уже получили первые страховые пособия в размере 300 тысяч рублей. Основная страховая сумма будет выплачена после официального утверждения результатов работы комиссии.

Падение отделяемых частей ракеты «Союз-2.1а» под Жезказганом произошло 14 июня. Во время пожара, который возник в результате падения частей ракеты, скончался один казахстанец – водитель КамАЗа Юрий Хатюшин.

Его коллега Вячеслав Тыц получил глубокие ожоги тела. Его доставили в центральную больницу города Жезгазгана, а на следующий день санавиацией транспортировали в Караганду, в ожоговый центр клиники имени Макажанова. Однако спасти жизнь мужчины медикам не удалось, он скончался 30 июня.