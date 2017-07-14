Пятиэтажный дом отремонтируют в Агадыре

В Агадыре отремонтируют и отдадут очередникам 70-квартирный дом.

В поселке Агадырь 285 человек ждут своей очереди на получение жилья. Для решения этой проблемы местные власти решили отремонтировать заброшенный пятиэтажный дом.

Здание опустело, и в 2007 году решением Шетского суда № 2 было признано бесхозным.

«Надо отметить, что показатели строительства в вашем районе очень низкие. За последние годы у вас не было построено ни одного дома. В текущем году по программе «Нұрлы жер» планируется строительство всего двух объектов. Это совсем мало. А что касается восстановления этого жилого дома в поселке Агадырь, я поручаю своим замам и руководителю соответствующего управления ускорить решение данного вопроса», — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

По программе «Нұрлы жер» в Шетском районе планируют построить 12-квартирный дом в поселке Акжал на сумму 74 млн тенге и 4-квартирный таунхаус в поселке Аксу-Аюлы на сумму 34 млн тенге.