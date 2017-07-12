Санаторий Жосалы

Пункт пропуска открыли на казахско-узбекской границе

Корреспондент 40 минут назад Комментировать 7

На казахско-узбекской границе открыли дорогу и пункт пропуска.

Вчера, 11 июля, в Южно-Казахстанской области открылась автомобильная дорога международного значения М-39 в направлении «Ташкент-Термез» и пункт пропуска «Сырдарья».

В Узбекистан через Алматинскую, Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области прохоит дорога, которая называется М-39.

Протяженность дороги, проходящий через Мактааральский район , составляет 24,1 километров. Власти рассчитывают, что при открытии и вводе в эксплуатацию этого объекта дорожное сообщение сократится до 80 км, что позволит сэкономить время в пути.

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

«Даму» объяснил, почему не удалось открыть ресторан-самолет в Караганде

Причину, по которой не удалось реализовать проект по открытию ресторан-музея в самолете Ту-154 в Караганде, …

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.