Пункт пропуска открыли на казахско-узбекской границе

На казахско-узбекской границе открыли дорогу и пункт пропуска.

Вчера, 11 июля, в Южно-Казахстанской области открылась автомобильная дорога международного значения М-39 в направлении «Ташкент-Термез» и пункт пропуска «Сырдарья».

В Узбекистан через Алматинскую, Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области прохоит дорога, которая называется М-39.

Протяженность дороги, проходящий через Мактааральский район , составляет 24,1 километров. Власти рассчитывают, что при открытии и вводе в эксплуатацию этого объекта дорожное сообщение сократится до 80 км, что позволит сэкономить время в пути.