Проект «Опа, Европа!» в программе «Три Товарища»

Лето — пора отпусков. Но не у всех есть возможность отправиться в путешествие прямо сейчас. Поэтому карагандинские энтузиасты — Александр Васин и Сергей Муравьё побывали в Европе и рассказали в прямом эфире как это было.



На протяжение двух недель в социальной сети Instagram «NovoeTV» публиковались фото наших путешественников. Планировалось, что путешествие начнется 15 июня и закончится 10 июля. Но, по многим обстоятельствам парни приехали в родной город уже в конце июня. Как сказали Саша и Сережа «мозги еще в Европе», хотя на том континенте тянуло в родной дом.

Идея такого путешествия пришла в голову Сергею 10 лет назад. Ему понравилась мысль арендовать машину в Европе и поехать туда, куда захочется самому, и посмотреть на реальную европейскую жизнь. Девять лет эта идея была отложена в долгий ящик, и практически год разрабатывалась.

«Получилось все случайно. Пол года назад я собирался на парашютную подготовку. Прихожу, и вижу там Сергея. Мы с ним сразу сдружились. И в итоге он рассказал, что 10 лет назад у него была такая идея. Я говорю » Давай, делаем»,— рассказал Александр о своем знакомстве с Сергеем.

Сашка даже назвал точную дату рождения тогда еще безымянного проекта — 25 февраля.

За две недели своего автопутешествия парни посетили девять стран. Хотя, не каждый из может рассказать эмоции от посещения той или иной страны: Саша спал, когда Сережа управлял автомобилем, проезжающим Бельгию.

Особого плана у путешественников не было. Точку начала своего путешествия выбирали очень интересно: Сергей зашел на сайт, где продавали авиабилеты и искал самые дешевые билеты из Астаны в любой город Европы. Оказалось, что самые экономичный полет был в Чехию. Оттуда и началось путешествие по Европе и там же закончилось.

Границы стран путешественники пересекали на арендованной машине. Как рассказал Сергей, как только они вышли из аэропорта им позвонили, и сказали, что машина готова. Делается там все это очень быстро и четко. Машину оформили быстро, подписали документы и сразу же выехали на ней.

«Но куда ехать не знали. И поехали просто прямо. Пока навигатор включишь, пока поймешь. Он был еще на чешском. И мы решили поехать налево. Ехали, ехали и доехали до города Барно»,- поделился со слушателями Сергей.

Путешественники не ожидали, что будут большие затраты на топливо. Машина, которою они арендовали была на дизельном топливе и оказалась экономичной. Цена топлива колеблется от 1,1 евро до 1,7 , самый дорогой дизель в Италии. Если сравнивать с нашими ценами, то это очень .

Большую часть своего путешествия энтузиасты из Караганды ночевали в машине: Сережа ночевал в багажнике, а Саша на переднем сидении. После таких ночевок Сережа чувствовал себя как Спанч-Боб.

Второй день путешествия запомнился парням больше всего, но не из-за негатива, а потому, что они ночевали в хостеле.

«Планировалось, что в первый день мы остановимся и будем в хостеле. Въезжаем в Австрию, а там хостел такой дворец. Сколько будет стоить? 109 евро на двоих. И мы решили спать в машине», — сказал Саша.

Общались с жителями Европы на английском — это язык, который там знают все. Но и русскую речь тоже слышали. «Наши тоже везде»,- радостно отметили путешественники. Для путешествия по Европе достаточно знать базовый уровень английского языка.

С погодой карагандинцам очень повезло: на протяжение всего путешествия под дождь они попали только один раз в Австрии.

Конечно, ведущих интересовал вопрос дорог в Европе. Уж очень много рассказов о том, что дороги там идеальные. Миф это или реальность? Саша и Сережа сказали, что дороги в Европе идеальные, особенно платные. Бюджету путешественников на это не был запланирован. Поэтому 300 евро или около того они потратили на оплату дорог.

Чтобы понять, куда пойти в той или иной стране, путешественники искали бесплатный wi-fi. Был у них и еще один способ узнать, куда лучше идти: где больше всего людей, туда и шли. Но этот способ не всегда действовал: иногда, это была очередь,которая хочет посмотреть что-то интересное, а туда, где можно что-либо купить.

Саша сказал, что у местных жителей своя атмосфера. Эта не наша Караганда, где все друг друга знают , все общаются. Там каждый в своей ячейке.

До Колизея парни из Караганды шли полтора часа. Путь был таким долгим потому, что в центре города припарковаться трудно из-за бешеного движения.

«К стенам когда прикасаешься чувствуешь эту атмосферу. Оттуда легионы шли на воины. Не зря его называют отцом городов»,— сказал Саша про Колизей, потому что он ему очень понравился.

Кроме того, Саша не считает Париж романтическим городом. Задумавшись, он называет Рим, страну — Италия. Потому что это атмосферные города, а Рим- отец городов. По его словам, там достаточно романтично. Сашу разочаровал Париж, потому что там много мусора и грязи. Сережа говорит, что в сравнении с Парижем в Караганде намного чище.

У Сережи больше всего эмоций вызвало Средиземное море.

«Потому что вода это стихия. Это обалденные закаты», — такие эмоции прозвучали в прямом эфире.

Зрителей ожидает много видео кадров с этого моря, потому что она позволило уже взрослым мужчинам снова испытать детские эмоции.

Наверно, не правильно будет сказать, что они путешествовали вдвоем. Всюду за ними следовала Ева — мягкий плюшевый заяц.

«Когда я жил в Таиланде , там я познакомился с девушкой с Караганды. Мы с ней переписывались дней 7-8. Я предложил ей выйти замуж . Дал ей 60 секунд на обдумывание и она согласилась. Мы до сих пор женаты, уже пять лет будет в этом году. Она мне через знакомых передала этого зайчика. То есть это была такая физическая связь от нее. И вот зайчик как талисман в путешествии от неё»,- рассказал нам Сережа историю Евы.

Про Венецию путешественники сказали, что там много туристов. В основном в городе кафе и странные здания.

По словам Саши и Сережи, по телевизору показывают лучшие краски, а они увидели другой город.

Несмотря на то, что Париж не очень понравился путешественникам, в ходе своего рассказа они часто возвращались к нему. Или может это от того, что карагандинцы провели там целые сутки и увидели Париж и ночью?.. Очередь на Эйфелеву башню очень большая. и они не успели пройти туда. А чтобы зайти под башню нужно было пройти своеобразный фейсконтроль : смотрели все вещи . У Сергея получилось пройти, а у Саши нет, потому что у него в рюкзаке находились флаги.

С флагами нельзя. Поэтому, Саша стоял за забором и смотрел, как его товарищ делает фото.

Покупать еду в придорожных кафе очень дорого. Тут, есть схожесть с нашим общепитом. На двоих за булочки и чай нужно заплатить 15 евро .

«В Италии мы случайно наткнулись на один супермаркет. Их не так легко найти. Их не так много как у нас. Если мы в придорожном кафе покупали воду за 2 евро, там же мы нашли воду за 19 центов. Мы сразу закупили там много, что аж в Чехию обратно привезли»,- сказал Саша.

Конец своего тура по Европе карагандинцы провести в гостях у сестры Сережи, которая живет в Германии.

За рулем автомобиля парни находились от 500 км — 6 часов и максимально около 1000 км — часов 10-11 с небольшими перерывами.

Кроме этого парни узнал много исторических фактов о городах Европы. Вот такую историю Саша привез из Кёльна.

«В Кёльне собор старый, которому около 1200 лет . Там существует поверье, что архитектор когда его строил он пообещал продать душу дьяволу чтобы его достроить. И в итоге он его не достроил . И существует поверье, как только он его достроит настанет конец света. Поэтому там до сих пор леса стоят и что — то ремонтируется»,— рассказал слушателям Александр.

Сережа, как главный операто проекта «Опа, Европа!» пообещал, что будет много таймлапсов, чтобы за маленький промежуток времени показать как можно больше материала.

«Как мы ехали покажем тамлапсом, достопримечательности. Полностью перелет на самолете можно показать за две минуты»,— сказал Сережа.

Вот еще несколько интересных фактов от Сергей и Саши:

— Вкусно можно покушать в Италии, там все натуральное и никакой химии. Чтобы посмотреть и пофотографироваться тоже стоит выбрать Италию. Но готовьте финансы, если хотите беззаботно путешествовать.

— Тихо и спокойно можно отдохнуть в Чехии или в Германии. Если хотите посмотреть религиозную жизнь это стоит остановиться на Ватикане и Риме.

Финансы:

— Аренда машины 500 евро, топливо 700 евро и плюс платные дороги 300 евро.

— Больше всего затрат было в Италии. Если ехать туда на неделю, таким образом как наши энтузиасты, то понадобится около 1000 евро. Страна с самым дешевым топливом — Испания.

Плюсы и минусы:

— Самый главный плюс Чехии — упорядоченность, тоже самое и в Германии. Италия — достаточно харизматическая страна Испания тоже . Самый главный минус Европы в общем — много людей нетрадиционной ориентации и они не бояться это показывать. И второй минус -это мусор.

Если вы собираетесь путешествовать на машине…

Если путешествуете на машине, то в первую очередь нужно иметь много денег и быть морально готовым ко всему. Важно знать технические характеристики автомобиля, и знать язык. Хотя бы примерно знать маршрут. Написать себе номера посольств в тех городах, в которые вы собираетесь отправиться.

Что понравилось:

Саше понравилась итальянская колбаса — она по цене она достаточно приемлемая. Главный плюс в том, что она натуральная -это главное отличие от наших колбас. И еще ему понравился чешский десерт, который состоит из сдобного теста: его жарят на мангале, а внутрь добавляют много клубники, шоколад и сливки -это Чешский национальный десерт. Стоит попробовать сделать ему самому дома!

Что ждет зрителей:

Лайфхаки от Сережи и Саши: как с помощью бутылки можно сделать предохранители для автомобиля или как можно постирать вещи в полевых условиях и много другого — и все это под красивые кадры из Европы!

Почему стоит посмотреть видеопрограмму «Опа, Европа!» -потому что это личный опыт наших земляков. Без приукрас!