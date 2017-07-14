Приговор по громкому делу с отставкой прокуроров оглашен в Караганде

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил к длительным срокам лишения свободы троих жителей Темиртау, обвинявшихся в похищении мужчины и его убийстве, некачественное расследование которого привело к громким отставкам первого заместителя прокурора Карагандинской области Рашида Дубаева, начальника управления прокуратуры Алмаса Абдакасова и главы прокуратуры Темиртау Биржана Шаулиева.

Трое подсудимых 1985, 1987 и 1991 годов рождения признаны виновными в похищении человека и его убийстве.

«Признать подсудимых Морева Алексея и Джабиева Тураджа виновными по статье 99 «Убийство», статье 125 «Похищение человека», статье 287 «Незаконное хранение оружия и неправомерное завладение транспортным средством». Мореву назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы, Джабиеву — 12 лет», — огласил приговор судья Шарип Сисимбаев.

Третьего подсудимого по статье 99 УК «Убийство» судья оправдал, но признал виновным по статье «Пособничество».

Родителям погибшего Мейрама Алпысбаева, как заявил судья Сисимбаев, трое осужденных должны выплатить 2,5 миллиона тенге в качестве компенсации за понесенную утрату. В частности, Джабиев и Морев должны выплатить по одному миллиону тенге, Алексей Бурцев — 500 тысяч тенге. Последнего, к слову, приговорили к 12 годам тюрьмы.

Согласно материалам уголовного дела, между подсудимым Моревым и потерпевшим Алпысбаевым были напряженные отношения. Как официально установлено расследованием, Алпысбаев даже угрожал ему физической расправой. Опасаясь, что он выполнит свои угрозы, Морев для самообороны купил у неустановленного лица обрез охотничьего ружья с тремя патронами. После чего обратился к друзьям с просьбой помочь ему выяснить отношения с Алпысбаевым. Компания из шести человек, по версии следствия, 6 сентября 2014 года вывезла его недалеко от Темиртау в сторону Астаны. Там один из подсудимых выстрелил ему в бедро. Затем его перетащили в багажник Subaru, принадлежащего потерпевшему, и уехали. В итоге он скончался. Тело Алпысбаева было найдено 7 сентября в 11:00.

Из шестерых фигурантов на скамью подсудимых сели трое. Один объявлен в розыск, другой повесился. Третий задержан в России, в настоящий момент его экстрадируют в Казахстан.

Мать осужденного Марзия Джабиева заявила, что прокурор необоснованно вменил ее сыну обвинение в «неправомерном завладении автомобилем».

«Погибший Алпысбаев ездил на чужой машине. Она даже не была поставлена на учет в полиции Казахстана. Транспорт нелегально доставлен из Кыргызстана. Госномера поддельные — от «Москвича». Почему дорожно-патрульная полиция не видела этого нарушения? Более того, достоверно установлено, что незадолго до случившегося Алпысбаев дал другу на хранение сумку с маской с прорезями для глаз и битой. Кроме того, сейчас идет суд в Темиртау. Некий Шота Джавихишвили заявляет в суде, что вместе с Алпысбаевым совершил разбойное нападение на предпринимательницу. Дело в отношении него прекращено по причине его смерти», — сказала Марзия Джабиева.

Отставки прокуроров

Напомним, ранее Морев за похищение и смерть Алпысбаева уже был приговорен к четырем с половиной годам колонии. Однако недовольный приговором отец Алпысбаева обратился к заместителю генерального прокурора. Он пожаловался, что наказание за смерть сына получил только один человек. Остальные, которые, по его мнению, тоже участвовали в преступлении, стали свидетелями. Заместитель генпрокурора направил в Темиртау комиссию, чтобы она проверила качество прокурорского надзора со стороны темиртауских прокуроров. Проверка показала, что прокуратура необоснованно вывела других фигурантов за орбиту уголовного преследования. Были возбуждены уголовные дела в отношении остальных фигурантов.

Генеральный прокурор страны Жакип Асанов 10 октября 2016 года освободил от должностей несколько высокопоставленных сотрудников прокуратуры. В частности, лишились своих кресел первый заместитель прокурора области Рашид Дубаев и начальник управления Алмас Абдакасов, которые, осуществляя надзор как вышестоящий над прокуратурой Темиртау орган, допустили низкое качество надзора. Глава темиртауской прокуратуры Биржан Шаулиев также был освобожден от должности и отправлен в кадровый резерв. Все они находятся в кадровом резерве органов прокуратуры и при появлении вакантной должности будут рекомендованы туда кадровой службой.

По материалам Today.kz