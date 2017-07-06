Президент РК попросил не переименовывать объекты в его честь

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что отрицательно относится к идее называть объекты в его честь.

Ранее казахстанский парламент предложил переименовать в честь Назарбаева столицу, но Президент отказался.

После этого правительство официально переименовало в Нурсултан международный аэропорт столицы страны Астаны. Обычно аэропорты называются в честь выдающихся жителей страны лишь после их смерти, но ради Назарбаева было сделано редкое исключение.

Перед этим Назарбаеву было поставлено несколько памятников, также он появился на самой крупной купюре, которая находится в обращении в Казахстане.

«Я часто вспоминаю высказывание великого императора Рима и философа Марка Аврелия, который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал: не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть после меня лучше спрашивают, почему до сих пор ему не поставили памятник», — объяснил свою позицию президент РК.

По его словам, вопрос присвоения имени — это вопрос грядущих поколений.