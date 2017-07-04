Празднования 350-летия Казыбек би пройдут в Карагандинской области

В Карагандинской области готовятся к празднованию 350-летия казахского государственного деятеля — Казыбек би.

Основные торжества пройдут на его Родине в Каркаралинском районе в селе Егиндыбулак. Народные гуляния и торжественные мероприятия состоятся в рамках проекта «Туган жер» программы духовной модернизации. Об этом на совещании в областном акимате рассказали члены рабочей группы, которая координирует подготовку к празднику.

В Каркаралы уже полным ходом идет подготовка к торжествам. В ауле Егиндыбулак высадили 150 деревьев, провели санитарную очистку дворов, вывезли тонны мусора. Начался ремонт дорог Караганда — Аягос-Бугас, а так же Каркаралы-Беркуты. На проведение празднования и ремонт дорог из местного бюджета выделено почти 9 миллионов тенге. Спонсорскую помощь пообещали местные предприниматели. Казыбек би известен своим активным участием в делах государства во времена ханов Тауке и Абылая. Он стал одним из организаторов всенародной борьбы против джунгар. Казыбек би вошёл в историю как один из инициаторов объединения трёх жузов.

Праздник состоится 18 августа. Гостей встретят 100 белоснежных юрт. О жизни и деятельности Казыбек би снимут документальный фильм и выпустят книгу об известных деятелях его времени.