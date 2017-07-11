После жары — дожди, град и шквалистый ветер

На смену изнурительной жаре в Казахстан придут дожди, град и шквалистый ветер, передает «Казгидромет».

В ближайшие три дня погода испортится на западе, севере и востоке. На страну надвигается холодный атмосферный фронт с Таймырского полуострова.

Столбики термометра на юге и юго-востоке закрепятся на отметке в 32 градуса. В ряде регионов уже объявлено штормовое предупреждение. В Северо-Казахстанской и Карагандинской областях аномально жаркой погоды ждать не стоит. Днем там будет плюс 24, а ночью 13-15, возможен дождь с градом и туман. Понижение температуры ожидается в Атырауской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях. Там прогнозируют грозы и усиление ветра. В Алматы и Астане ожидаются кратковременные дожди. Днем на юге воздух прогреется до 32 градусов, а в столице – до плюс 24.