Пороговый балл для поступления в ВУЗы Казахстана снизился

Согласно постановлению правительства РК от 3 июля 2017 года №412, в типовые правила приема вносятся новые коррективы, сообщает газета «Казахстанская правда».

Пороговый балл для поступления на обучение в высшие учебные заведения снижен с 15 до 5.

Высшие учебные заведения на платное обучение будут зачислять выпускников, которые набрали по результатам тестирования не менее 65 баллов.

По группам специальностей «Образование», «Сельскохозяйственные науки» и «Ветеринария» на ЕНТ нужно будет набрать не менее 60 баллов. А по специальности «Общая медицина» — не менее 65 баллов, в том числе не менее 5 баллов — по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения — язык обучения, и не менее 5 баллов по каждому профильному предмету, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В ВУЗах получить платное обучение могут абитуриенты, поступающие на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения, прошедшие КТ, набравшие по результатам тестирования не менее 35 баллов: не менее 5 баллов по общепрофильной дисциплине и не менее 5 баллов по профилирующей дисциплине, за исключением поступающих на специальности, требующие сдачи творческих экзаменов.

В национальные высшие учебные заведения на платное обучение по творческим специальностям могут поступить выпускники, прошедшие ЕНТ или КТ, и набравшие по результатам тестирования и творческого экзамена не менее 65 баллов: по группе специальностей «Образование» не менее — 60 баллов, в другие высшие учебные заведения — не менее 50 баллов, в том числе не менее 5 баллов — по истории Казахстана, грамотности чтения — язык обучения, и не менее 5 баллов по каждому творческому экзамену (для поступающих на родственные специальности по сокращенным образовательным программам с ускоренным сроком обучения — не менее 35 баллов, в том числе не менее 5 баллов по творческому экзамену и не менее — 5 баллов по профилирующей дисциплине).

Также в документе отмечается, что лица, набравшие пороговый балл, установленный в настоящем пункте по результатам ЕНТ или КТ, предусмотренных пунктом 8 настоящих Типовых правил, подают заявление на имя руководителя высшего учебного заведения о зачислении в высшее учебное заведение на платной основе.