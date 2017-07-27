Полицейский, который избил подозреваемого в Сатпаеве, освобожден под залог

Прокуратура освободила из изолятора под залог конвоира, избившего подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки, передает МИА «Казинформ».

«В связи с поступившим ходатайством от родственников сержанта полиции о применении в отношении него меры пресечения «залог», он освобожден из изолятора временного содержания специальным прокурором. Прокуратурой Сатпаева санкционировано постановление специального прокурора о применении залога», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

На период расследования уголовного дела по статье 362 Уголовного кодекса РК «Превышение власти или должностных полномочий» полицейский будет находиться на свободе. Ему запрещено покидать город Сатпаев, находиться в ночное время в увеселительных заведениях, он должен являться к следователю на допрос по первому требованию. Малейшее нарушение ограничений может повлечь изменение меры пресечения на «содержание под стражей».

При этом залоговое имущество, которое дали родственники конвоира за его освобождение, автоматически будет обращено в доход государства. Сатпаевский городской суд выдал санкцию на арест 50-летнему подозреваемому в изнасиловании пятилетней девочки.

Как сообщили в канцелярии суда, поступило ходатайство от следователя органов внутренних дел Сатпаева об избрании подозреваемому меры пресечения «содержание под стражей».

«Ходатайство удовлетворено. В отношении 50-летнего подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 120 Уголовного кодекса «изнасилование малолетнего лица», избрана мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца, то есть до 25 сентября», — сообщили в канцелярии суда.