Подготовка к отопительному сезону в Караганде идет полным ходом

В Караганде подготовка ТЭЦ-1 к предстоящему отопительному сезону идет полным ходом. Затраты на ремонтную кампанию составят более 440 млн тенге. На эти деньги энергетики ремонтируют основное и вспомогательное оборудование.

«На ТЭЦ-1 будет полностью отремонтировано основное оборудование — 8 котлоагрегатов (из них три водогрейных) и 4 турбины. На данный момент завершились текущие ремонты на трех объектах — котлоагрегата, водогрейного котла и турбины», — сообщили в компании «Казахстанские коммунальные сети» (ККС).

Остальные ремонты продолжаются. Исполнение составляет 40-80 %. График работ соблюдается.

«Готовят к зиме и остальное оборудование станции: проверяется и проводится необходимый ремонт насосного хозяйства, электрооборудования, зданий и сооружений. Ведется капитальный ремонт кровли главного корпуса энергетической котельной. Специалисты ТОО «Караганда Энергоцентр» отремонтировали дымовую трубу, которая находится в эксплуатации более 50 лет, — сообщила пресс-служба компании.

— Также проводится капитальный ремонт сетевого трубопровода, с заменой участка от турбинного цеха до водогрейной котельной. Это повысит надежность теплоснабжения.

На станции внедряется метод сухого складирования золы. Для этого реконструируют чашу золоотвала — для того чтобы также обеспечить бесперебойную работу станции».