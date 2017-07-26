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ОПМ «Должник» проходит в Караганде

Корреспондент 1 день назад Комментировать 13

В Караганде полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие, которое называется «Должник».

Административная полиция УВД Караганды  с 26 по 28 июля проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

Мероприятие нацелена на привлечение правонарушителей к ответственности за неуплату административных штрафов. Законом предусматривается  административный арест, если штраф за такое правонарушение не уплачен в 40-дневный срок.

В случае принудительного взыскания судоисполнитель имеет право выставить должнику ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан, наложить арест на его движимое и недвижимое имущество, изъять транспортные средства. Кроме этого правонарушителю откажут в предоставлении гос.  услуг.

В случае наличия неоплаченного административного штрафа правонарушитель имеет право оплатить 50 % от общей суммы штрафа в течение 7 суток с момента составления административного протокола. Иначе ему придется платить сумму в полном объеме.

Оплатить штраф можно через портал электронного правительства, а также в любом банке.
После оплаты штрафа нужно уведомить в письменной форме или принести квитанцию об уплате штрафа в орган внутренних дел по месту жительства.

Административная полиция УВД Караганды напоминает жителям города, что каждый может проверить, есть ли у него неоплаченные административные штрафы, обратившись в отдел полиции по месту жительства или в ЦОН.

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Автор: Корреспондент

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