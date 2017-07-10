Новые дамбы появятся в Карагандинской области

Оградительные дамбы для защиты поселков от паводков будут строить в Карагандинской области.

В Карагандинской области разработали план по предупреждению и устранению поводковых угроз, состоящий из четырех комплексов. На реализацию требуется около 7 млрд тенге.

«В соответствии с поручением Премьер-министра страны, совместным приказом четырех министров — энергетики, внутренних дел, сельского хозяйства, по инвестициям и развитию — утверждена республиканская Дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 гг.». В нее вошли мероприятия по Карагандинской области«, — сказал Ерлан Кошанов.

Заместитель акима Анатолий Шкарупа рассказал о реализации Дорожной карты.

«Дорожной картой, в части водохозяйственных объектов, в два этапа предусмотрены меры по дноуглублению и берегоукреплению рек, а также по строительству и усилению оградительных дамб для защиты населенных пунктов от паводковых вод. На первом этапе, в 2017-2018 годах, по Карагандинской области предусмотрены дноуглубительные и берегоукрепительные работы на реке Токрауын в Актогайском районе и санация реки Сокур в районе Федоровского водохранилища. Также запланировано строительство защитных дамб населенных пунктов в Бухар-Жырауском районе протяженностью 7 км»,- сообщил замакима.

Защитные дамбы возведут в Чкалово и Садовом — в тех районах, которые постоянно страдают от паводков. По расчетам, на их строительство требуется 84,7 млн тенге.

Строительство оградительных дамб длиною 12 км также предусмотрено в Каркаралинском районе — для защиты сел имен Аубакирова и Жарлы. Это обойдется в 128 млн тенге.

В Нуринском районе построят защитные дамбы протяженностью 5 км — в Тассуате и Майоровке, стоимостью 53,5 млн тенге.

«На втором этапе, в 2019-2020 годах, запланировано проведение дноуглубительных и берегоукрепительных работ на реке Шерубай Нура — от Жартасского водохранилища до озера Сасыкколь, на реке Нура — по территории Бухар-Жырауского, Нуринского районов и в районе г. Темиртау. В Актогайском районе предусмотрена санация реки Токраун вблизи сел Нарманбет и Сарытерек. Также предусмотрены меры по укреплению оградительной дамбы села Актобе Бухар-Жырауского района», — продолжил Анатолий Шкарупа.

На втором этапе строительство и усиление оградительных дамб пройдет в 12 населенных пунктах Бухар-Жырауского района, в трех — Каркаралинского района и в трех — Шетского.

«Всего по водохозяйственным объектам Дорожной карты предусмотрено 6,8 млрд тенге, в том числе 2,6 млрд тенге из республиканского бюджета, 4,2 млрд тенге — из местного», — подытожил замакима области.

Дорожная карта также включает в себя ремонт объектов дорожной инфраструктуры на сумму более 1 млрд тенге — в общей сложности это 9 мостов и 56 водопропускных труб.

По дорогам республиканского значения запланированы ремонтно-восстановительные работы на 2017-2019 годы на общую сумму 640 млн тенге.