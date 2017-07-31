Неактуальные образовательные программы будут сокращенны в РК

Министерство образования РК намерено устаревшие образовательные программы в высших учебных заведениях, передает МИА «Казинформ».

На рабочем совещании под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева в Караганде министр образования Ерлан Сагадиев сказал, что профильное ведомство разрабатывает законопроект с целью сокращения в вузах ряда образовательных программ.

«Мы хотим создать так называемый реестр образовательных программ. Представители вузов будут выступать и защищать свои программы. Если они будут устаревшими, неактуальными и не отвечающим требованиям времени, то эти программы будут исключены из реестра. Таким образом, мы надеемся все неэффективные образовательные программы в течение двух-трех лет с рынка убрать. В результате вузы получат академическую свободу, чего они всегда добивались», — сказал министр образования.

Тем вузам, которые не защитят свои образовательные программы, придется либо прекратить свою деятельность, либо перенять опыт более успешных учебных заведений и «подтянуть» уровень программ.