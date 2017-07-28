На Федоровском водохранилище пройдет акция «Ни одной жертвы на воде!»

На левом берегу Федоровского водохранилища Караганды, в районе водно-спасательной станции, пройдет флешмоб под названием «Ни одной жертвы на воде!».

Цель мероприятия — предупреждение чрезвычайных ситуаций в летний период.

Акцию устраивают для разъяснении правил безопасности на водоемах. Организаторами выступили: Управление по ЧС города Караганды, общественное объединение «Мир добра», карагандинский филиал Общества Красного Полумесяца РК, Местная полицейская служба УВД Караганды, акимат города и оперативно-спасательный отряд Департамента по ЧС Карагандинской области.

Волонтеры и сотрудники Управления по ЧС продемонстрируют, как следует оказывать первую медицинскую помощь и раздадут всем участникам брошюры с памятками правил поведения на воде.

Флешмоб стартует 29 июля в 12.00. Телефоны для справок: 56-59-02, 8-701-908-58-31.