Министр РК рассказала про обновления в Трудовом кодексе

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК, рассказала об обновленном Трудовом кодексе, передает 24.kz.

Количество заключаемых индивидуальных трудовых договоров по итогам прошлого года возросло до 60-ти тысяч.Это исключает возможность получения работниками зарплаты в конвертах.

Гибкие механизмы в регулировании трудовых отношений предусмотрены в новом кодексе.

В чем отличия нынешнего Трудового кодекса по сравнению со старым вариантом рассказала министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова.

По ее словам, в обновленном варианте документа четко разграничены функции регулирования взаимоотношений между работником, работодателем и государством. Уделено внимание созданию профсоюзных организаций: на сегодня действует 467. К тому же предусмотрена оплата за переработку и в ночное время.

«Министерство на мониторинге держит 364 предприятия. В регионах тоже определены региональные предприятия, которые влияют на трудовые отношения работодателя и работников. Их сейчас около 3 тысяч. На сегодня представители профсоюзов, работников сказали, что по этим предприятиям нарушений нет. Плюс еще оплата идет не в полуторном, а выше — двукратного размера часовой ставки»,- сказала Тамара Дуйсенова.

С 1 июля этого года на 20% увеличено единовременное пособие на рождение ребенка. Кроме того, завершены выплаты повышенной пенсии двум миллионам получателей. В этом месяце дополнительно было выделено 50 млрд тенге.

Усилена адресная направленность социальной помощи. Трудоспособным гражданам с низким доходом государство поможет бесплатно получить специальность и трудоустроиться.

«Меняется идеология формата, т.е. будут его получать те малообеспеченные семьи, доходы которых ниже черты бедности, установленной в Казахстане. Если же эта семья не имеет трудоспособных членов, или имеет трудоспособных, но по объективным причинам они не могут работать, безусловно, они будут получать без каких-либо условий адресную соцпомощь»,- добавила министр труда и социальной защиты населения РК.