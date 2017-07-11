Места, запрещенные для купания, определили в Карагандинской области

Ситуацию с трагическими последствиями купального сезона обсудили в акимате Карагандинской области на заседании комиссии по ЧС. Глава региона Ерлан Кошанов потребовал усилить меры по обеспечению безопасности на воде.

— К сожалению, сегодня мы имеем печальную статистику. Прошел один летний месяц, а уже зарегистрировано 18 несчастных случаев на воде, в том числе утонуло 7 детей, — констатировал аким области.

Треть несчастных случаев приходится на Караганду.

— Основная причина гибели населения на водоемах связана с купанием в не отведенных для этих целей местах, несоблюдением правил поведения на воде, употреблением спиртных напитков, а также оставлением детей без присмотра у водоемов. Мы должны провести весь комплекс профилактических мер по недопущению гибели людей, — отметил Ерлан Кошанов.

Аким области поручил местной полицейской службе усилить рейды в местах купания, чтобы не допускать распитие спиртных напитков отдыхающими.

— В соответствии с Водным кодексом РК местными исполнительными органами устанавливаются места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях. Управлением природных ресурсов подготовлен соответствующий проект постановления акимата области. Определено 96 мест для массового отдыха, туризма и спорта, — сообщил и.о. начальника ДЧС области Мурат Катпанов.

Обследованиями выявлены места, опасные для купания. Чтобы официально сделать их запрещенными для отдыхающих, требуется принять решение областного маслихата.

В Темиртау к запрещенным местам относятся: район песчаной косы, район яхт-клуба, технические каналы АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Bassel Group LLS», котлованы дачных обществ, район моста через реку Нура, аварийный причал в районе городского пляжа.

В Абайском районе на берегу Шерубай-Нуринского водохранилища располагаются 53 зоны отдыха с оборудованными пляжами. На берегу Жартасского водохранилища можно купаться на территории санатория «Жартас». Между тем в районе определено 30 водных объектов, не приспособленных для купания людей: плотины, карьерные и шахтные отстойники, реки.