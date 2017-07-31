Мастер спорта по гандболу из Караганды на пути к успеху

Мастер спорта по гандболу рассказал novoetv.kz, как быть в форме, идти к своей цели и никогда не сдаваться.

Сергею Широмайеру 19 лет, он занимается гандболом более 10 лет.

Гандбол – это командная игра, в которой игроки стараются забросить руками мяч в ворота противника.

Студент второго курса, несмотря на свой возраст многого достиг – получил звание мастера спорта по гандболу, подтвердил его спустя год, имеет множество наград и медалей.

Сергей рассказал, что пришел в секцию, где тогда тренировался его брат, просто из интереса. Но в итоге остался.

«Когда первый раз пошел на тренировку, мне было лет восемь, я тогда в третий класс ходил», — рассказывает о своей первой тренировке наш герой.

В этот момент третьеклассник Сережа понял, что нити судьбы только в его руках, и он ими управляет. Тогда Сергей решил, что теперь жизнь пойдет совсем по-другому, и тратить ее впустую он точно не будет. Ему было не важно, верят в него или нет. Главное — он верил. По словам спортсмена, не было ни дня, когда он не желал выйти на поле.

Только спустя несколько лет упорных тренировок награда нашла своего героя — парень получил первую медаль.

«Чтобы получить первую медаль, пришлось много работать над собой, над своими недостатками, проявлять свои лучшие качества, силу воли и характера. Но оно того стоило», — признается молодой спортсмен.

На вопрос, приятно ли получать медали, он со скромностью отвечает: «А кому не приятно, когда его труд не прошёл зря?».

Несмотря на травмы (а их было немало), Сергей продолжает заниматься. Не останавливают спортсмена и травмы, полученные во время игры. Так, во время матча, сломав большой палец на руке, он продолжил играть. Говорит, что не мог подвести команду — очень уж ответственные соревнования были.

В 2016 году Сергей жил, тренировался и играл в Омске. Сейчас он играет в Высшей мужской гандбольной Лиге, представляя на чемпионатах Караганду.

Всем известно, что тренировки — это только половина дела, немаловажную роль играет в спорте питание. Но интересно то, что в повседневной жизни как таковой диеты спортсмен не придерживается.

«В обычной жизни я ем практически все, не считая того, что просто не люблю из-за вкуса. Тренировки каждый день не дают весу расти. Но во время соревнований и чемпионатов придерживаться диеты все же стоит. Естественно, приходится исключать всю жирную, жареную пищу, сладким тоже особо не побалуешься. Стоит чуть-чуть отойти от режима, как организм начинает давать сбои. В первую очередь, сокращается выносливость», -делится советами по питанию гандболист.

А вот с режимом дня все очень строго. Ранний подъем в 6:00, пробежка, душ и завтрак -привычное начало дня для спортсмена. Тренировка, отдых, затем еще одна тренировка. В некоторые дни — бассейн. Как тут поправишься?

Странно, но про учебу студент университета физической культуры до сих пор не сказал ни слова. А говорить практически не о чем. Будущая профессия Сергея — тренер. Безусловно, общие знания получать необходимо, но основным родом деятельности для героя был и остается спорт.

Сейчас главное ежедневное занятие Сергея — это, конечно же, тренировки. И если у обычных людей, не занимающихся профессиональным спортом, тренировки проходят в свободное от учебы время, то у профессиональных спортсменов время учебы — между тренировками.

На вопрос о выборе между личной жизнью и спортом, Сергей не задумывается.

«А разве спорт — это не личная жизнь?», — задается встречный вопрос, отходя от того, что так интересует представительниц противоположного пола.

И хотя конкретного ответа на вопрос спортсмен так и не дал, кое-что узнать все-таки удалось.

«Одно могу сказать абсолютно точно: я никогда не свяжу свою жизнь с девушкой, имеющей вредные привычки. Заниматься спортом или нет — личное дело каждого, поэтому настаивать я не стану. Но с курением и алкоголем придется завязать», — делится Сергей.

Из разговора стало понятно, что какой бы выбор не стоял перед молодым человеком, он всегда выбирает спорт.

Так, когда у всех выпускников был один из важных праздников их жизни — последний звонок, наш герой трудился на соревнованиях в другом городе. И конечно же, привел свою команду к победе.

Но и в те моменты, когда не удается до конца противостоять сопернику и команда проигрывает, никогда не услышишь от Сергея, что виновата команда. Он всегда расценивает это как свой личный проигрыш. Считает, что если бы именно он выложился лучше, сценарий матча мог бы развернуться совсем иначе.

Вот такой он — сильный, ответственный и самокритичный. Грубый и напористый на поле спортсмен, совсем другой он в жизни. Пообщавшись с Сергеем, можно прийти к выводу, что он очень общительный, дружелюбный. По своей натуре Сергей мягкий и доверчивый человек и, как признается он сам, ему это часто выходит «боком».

Свободное время герой предпочитает проводить за прогулками по городу и обязательной тренировкой своей собаки.

«Спортивными в доме должны быть все, даже собака», — шутит он.

Желаем Сергею идти к цели напролом и покорить новые спортивные вершины!