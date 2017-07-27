Латиницу для казахского языка введут до конца 2017 года

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на пресс-конференции в Астане заявил, что единый латинский алфавит казахского языка планируется принять до конца текущего года.

Он сообщил журналистам, что созданная 13 апреля специальная комиссия работает над созданием «приемлемого» варианта казахского алфавита на основе латинской графики.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести на латиницу до 2025 года периодические издания, документацию и названия улиц. Ожидаемое изменение алфавита — первое с тех пор, как около 80 лет назад Казахстан перешел на использование кириллицы.

Так, в 1929 году советская власть перевела исповедующие ислам этносы, составлявшие меньшинство в Советском Союзе, с арабской графики на алфавит на основе латинской графики. Казахстан на протяжении 11 лет (с 1929 года по 1940 год) использовал латинский алфавит казахского языка, затем перешел к использованию кириллицы. Сейчас эту практику возобновят.