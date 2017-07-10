Купивший самолет карагандинец просит помощи: «От мечты не отступлюсь»

Карагандинский предприниматель Денис Животовский, купивший списанный лайнер ТУ-154 и планировавший сделать из него кафе-музей, так и не сумел получить льготный кредит на воплощение своего проекта. Теперь бизнесмен ищет компаньона, который захотел бы вложиться в начатое им дело, пишет «Наша Ярмарка».

«Не в моем характере отступать. Однако сдвинуть намеченное с мертвой точки у меня пока не получается — не хватает средств», — говорит Животовский.

«Рассмотрю предложения от возможных инвесторов. По-прежнему уверен в благоприятном исходе дела. Думаю, проект достоин внимания. Ведь это будет не только увеселительное заведение, но и познавательное. В общем, рассчитываю на отклики и помощь», — сказал он.

По словам предпринимателя, ему уже поступали предложения о продаже самолета, которые он категорически отклонил: «Я упрямый. Да, пробуксовываю пока, но от мечты не отступлюсь».

Напомним, весной Денис Животовский купил списанный ТУ-154 у аэропорта Караганды. Бизнесмен тогда признался, что сделал это ради осуществления детской мечты. Денис рассказал, что еще мальчишкой ему довелось попасть на задворки аэропорта в Джамбуле, где он тогда жил. За пределами бетонки оказалось кладбище самолетов. Вид разбитых фюзеляжей так поразил и расстроил его, что он стал думать о том, что было бы совсем не плохо, если бы старые непригодные «птицы» приспосабливали под что-то другое. Осознание того, что эти некогда блистательные лайнеры скоро разрежут на части и пустят на переплавку, больно резануло детское сознание.

Два года назад, будучи в России, карагандинец увидел самолет АН-24, стоящий у трассы между Липецком и Воронежем. Люди останавливались и фотографировались возле советской техники. Тогда на Дениса нахлынули воспоминания и вернулись неосуществленные мечты, только на этот раз они уже были облечены в более реалистичную и вполне практическую форму. Тогда бизнесмен совершенно случайно наткнулся на объявление о продаже самолета карагандинским аэропортом. Оказалось, что на этой «тушке» неоднократно летали руководители высших эшелонов власти страны, снимался один из биографических фильмов о Президенте Казахстана.