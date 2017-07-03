Книжная полка появилась в Темиртауском ЦОНе

Полки с книгами появились еще в ряде учреждений, обновлять издания планируется ежемесячно.

В надежде вернуть жителям Темиртау любовь к чтению члены общественного объединения «Жастар пікірі» установили в местах скопления людей книжные полки. Они появились в ЦОНе, госучреждениях, больницах и других общественных местах.

«Книги самые разные. Это и фантастика, и сказки, и научная литература, и романы. То есть содержание книг полностью соответствует целевой аудитории. Если очередь в поликлинике к детскому врачу, то на полках преимущественно лежат сказки, чтобы мамы прочитали их деткам, а ребята сами могли разглядывать картинки. Если очередь в ЦОНе, то там лежит научная литература, романы, детективы», — рассказал руководитель ОО «Жастар пікірі» Артем Козловский.

Приучить население читать и убрать в сторону мобильные телефоны и планшеты общественники решили в рамках реализации программы «Туған жер».

«Эта программа реализуется до 2032 года по многим направлениям. Одно из них – создание массового общественного движения «Читающая нация», то есть организация специальных мест по обмену книгами – буккроссингу, открытие уголков для чтения и обсуждения книг, пропаганда чтения, пополнение действующих и открытие новых библиотек. Наше объединение решило не остаться в стороне от этой хорошей идеи», — сказал Артем Козловский.

Книги Артем Козловский и его единомышленники собрали с помощью горожан, которые откликнулись на призыв передать литературу для открытия уголков чтения. Общественники объявили в социальных сетях акцию «Вместе мы все сможем».

«У многих людей в квартирах книги пылятся на полках. Будет лучше, если они будут дарить знания обществу и помогать им скоротать время в очереди, — считает Артем Козловский.

Местные предприниматели поддержали идею и профинансировали установку полок.

Обновлять литературу планируется один раз в месяц. Кроме того, в детской больнице Темиртау общественники установили игровую зону, где дети читают, рисуют, лепят, мастерят поделки.